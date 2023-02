"La Montagne" : Louise Bourgoin dans les hautes sphères fantastiques

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 17:00

Au casting du film "La montagne" de Thomas Salvador, l'actrice Louise Bourgoin qui fait son grand retour au cinéma. Elle avait été révélée par la série "Hippocrate". Nina Masson l'avait rencontrée à l'occasion du dernier Festival de Cannes, où le film avait été présenté. Une histoire d'amour singulière entre fantastique et lâcher-prise. Au programme également : une interview avec le réalisateur hollywoodien M. Night Shyamalan, venu présenter à Paris son dernier thriller "Knock at the Cabin".