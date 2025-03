information fournie par France 24 • 25/03/2025 à 13:07

Dans les départements d’Outre-mer, la langue et la culture créoles apparaissent comme un rempart contre le racisme et l’uniformisation. Le concept de "créolité" a été élaboré à la fin des années 1980, dans le sillage de "la négritude" d’Aimé Césaire et de "l’antillanité" d’Edouard Glissant. Pour mieux comprendre cette identité complexe, nos reporters Florence Gaillard and Georges Yazbeck se sont rendus sur l'île de la Martinique.