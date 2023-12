La Maison Blanche "à court d'argent" pour aider l'Ukraine

information fournie par France 24 • 05/12/2023 à 14:20

"Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps": selon la Maison Blanche, l'aide militaire américaine à l'Ukraine pourrait être coupée net dans les prochaines semaines, faute d'accord budgétaire avec l'opposition républicaine. "Si le Congrès n'agit pas, d'ici la fin de l'année nous serons à court de ressources pour livrer plus d'armes et d'équipements à l'Ukraine et pour fournir du matériel venant des stocks militaires américains", selon un courrier de la directrice du Budget de la Maison Blanche Shalanda Young au patron de la Chambre des représentants.