La jeunesse géorgienne dans la rue contre la loi sur les "agents étrangers", d’inspiration russe

information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 12:05

En Géorgie, depuis près d'un mois, des dizaines de milliers de manifestants, des jeunes notamment, s'opposent à l'adoption d'une loi sur les "agents de l'étranger". Un texte inspiré d’une loi russe liberticide, qui obligerait les ONG et les médias à se déclarer "agents de l'étranger" si 20% de leur budget, ou plus, provient de source non-géorgienne. D'où le nom de "loi russe" donné à ce texte par ses opposants. Chaque ONG et chaque média serait ainsi stigmatisé dans ce pays pauvre de 3,7 millions d'habitants. Reportage de Taline Oundjian et Régis Genté.