information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 17:54

La guerre en Ukraine représente une menace pour l'économie sud africaine. Les exportations sont perturbées, puisqu'une majeure partie de la production s'écoulait en Europe et en Russie. La hausse des prix des matières premières est aussi une conséquence qui risque de peser sur les coûts de production des agriculteurs et éleveurs, et donc, sur les revenus des consommateurs.