La France manifeste son intérêt pour le lithium chilien

information fournie par France 24 • 12/06/2023 à 10:03

La France entend "contribuer à l'aventure chilienne de l'extraction et de l'exploitation du lithium", a affirmé à Santiago le ministre français chargé du Commerce extérieur, Olivier Becht. Le Chili dispose des plus grandes réserves au monde de ce minerai essentiel à la fabrication des batteries des véhicules électriques. Le président chilien Gabriel Boric veut reprendre en main l'exploitation de ce nouvel or blanc, avec de nouveaux partenariats publics-privés. Une mesure qui doit encore obtenir le feu vert du Congrès où le parti de Gabriel Boric n'est pas majoritaire.