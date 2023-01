"La France a une dette de sang" envers les tirailleurs sénégalais

information fournie par France 24 • 04/01/2023 à 12:08

Le film « Tirailleurs » sort en salle début janvier en France et au Sénégal. Le dernier film d’Omar SY raconte l’histoire d’un jeune sénégalais recruté de force par l’armée coloniale et de son père qui s’enrôle volontairement, pour veiller sur lui. C'est le premier hommage rendu à ces hommes sur grand écran. Les Tirailleurs dits « sénégalais » sont en réalité originaires de toute l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ils étaient souvent enrôlés de force pour combattre dans des conflits dont ils ignoraient tout. Après les guerres, certains n’ont jamais reçu de pensions, ou la nationalité française qu’on leur avait promis. Qui étaient ces hommes? Que reste-t-il de leur mémoire?