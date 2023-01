La France à Davos : les investissements étrangers, un enjeu pour l'économie

information fournie par France 24 • 19/01/2023 à 11:23

"Info éco" se déroule cette semaine depuis Davos, où se tient la 53ème édition du Forum économique mondial. Quels sont les enjeux économiques de la France ? Le Forum peut-il être l'occasion de mettre en avant l'attractivité du pays et de capter plus d'investissements étrangers dans les secteurs stratégiques ? Notre envoyée spéciale à Davos, Line Rifaï, en parle avec son invité, Pascal Cagni, président de Business France et ambassadeur délégué aux investissements internationaux.