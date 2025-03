La faillite de 23andMe, à contre-courant du marché des tests génétiques

information fournie par France 24 • 25/03/2025 à 22:58

L'entreprise américaine pionnière de tests génétiques 23andMe est à vendre et ses 15 millions de clients s'inquiètent de ce qui sera fait de leurs données. Les informations génétiques sont une manne qui peut intéresser les compagnies d'assurance comme les laboratoires pharmaceutiques. Le marché se développe constamment, en particulier pour la détection précoce de certaines maladies et la progression de la médecine personnalisée, qui utilise les informations génétiques des patients pour déterminer le traitement le plus adapté.