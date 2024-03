information fournie par France 24 • 13/03/2024 à 15:26

Dans un entretien accordé à France 24, l'autrice Monique Clesca revient sur la démission d'Ariel Henry. Ancienne responsable de l'ONU et membre de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, elle se dit très satisfaite de cette décision. Après des jours de confusion et de violences, et sous la pression des États-Unis, le Premier ministre de transition Ariel Henry a renoncé à continuer son mandat, pour tenter d'apaiser les tensions internes.