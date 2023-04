La course à l’or bleu en Europe : comment garantir l'accès à l'eau pour tous

information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 12:07

À l'approche de la saison estivale, l'Europe souffre déjà du manque d'eau. Selon les experts de la Commission européenne, la sécheresse de 2022 a été la pire de ces 500 dernières années. Si les 27 États membres redoutent l’été 2023, des restrictions ont déjà été mises en place dans les régions les plus sèches – le sud de la France, le nord de l’Espagne et de l’Italie, le sud de l’Allemagne, le nord de la Grèce et le sud de la Bulgarie. Au total, 14 % des Européens sont concernés par un stress hydrique. Avec le réchauffement climatique, l’or bleu se fait de plus en plus rare.