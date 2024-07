information fournie par France 24 • 20/07/2024 à 10:35

La Cour internationale de justice (CIJ) a jugé, vendredi 19 juillet, que l’occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 était "illégale" et qu’elle devait cesser "le plus rapidement possible", une décisions qualifiée d’"historique" par les Palestiniens et de "mensongère" par Israël.