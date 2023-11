information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 11:36

Un satellite espion nord-coréen tourne-t-il au-dessus de nos têtes ? C'est en tout cas ce qu'affirme Pyongyang qui revendique le lancement et la mise en orbite d'un satellite de reconnaissance opérationnel au premier décembre. Le Japon et la Corée du Sud cherchent à confirmer si l'opération a réussi ou non. En réaction, Séoul annonce la suspension partielle d'un accord militaire signé avec la Corée du Nord en 2018.