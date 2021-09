information fournie par France 24 • 22/09/2021 à 12:24

La collection Morozov est exposée à partir du 22 septembre à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Elle comprend plus de 200 chefs-d'œuvre de Cézanne, Van Gogh, Matisse ou encore Picasso. Tous ces trésors ont été rassemblés par les frères Morozov et pendant des années, stockées et oubliées dans des caves en Russie.