information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 21:00

Le monde regarde la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza mais il y a aussi la Cisjordanie. Est-ce l'autre front de cette guerre ? Depuis le 7 octobre la hausse des violences en Cisjordanie est forte. Les Palestiniens sont victimes d’attaques de colons et de l’armée israélienne. Les Palestiniens blessés par balle en Cisjordanie sont désormais plus souvent touchés au torse et à la tête, a indiqué Médecins sans frontières. Ces violences laissent craindre une explosion sécuritaire.