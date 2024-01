information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 16:17

Israël doit prendre "toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide" à Gaza et et y permettre l'accès de l'aide humanitaire, a déclaré la Cour internationale de justice (CIJ) ce vendredi 26 janvier. La plus haute juridiction de l'ONU a donné une décision historique dans le litige opposant l'Afrique du Sud à Israël sur la situation à Gaza. Une affaire qui a attiré l'attention du monde entier. Le décryptage de Gauthier Rybinski.