La 60e édition de la Biennale de Venise rattrapée par la guerre à Gaza

information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 15:53

Nous vous emmenons en Italie, qui accueille la 60e édition de la Biennale de Venise, l’une des manifestations artistiques les plus prestigieuses au monde et un rendez-vous incontournable de l’art contemporain. Depuis 130 ans maintenant, elle attire les artistes les plus novateurs de la planète. Plus de 330 artistes sont invités cette année et 87 pays sont représentés. L’événement a pour thème : "Foreigners everywhere" (Etrangers partout) - un titre éminemment politique, qui renvoie aux questions d’identités et d’immigration.