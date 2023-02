L'Ukraine ne répond pas encore à tous les critères d'adhésion à l'UE

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 15:25

Les plus hauts responsables de l'Union européenne se sont réunis vendredi à Kiev pour afficher leur soutien au processus d'adhésion de l'Ukraine, au moment où les assauts russes redoublent d'intensité dans l'est du pays. Ce sommet, qui se tient près d'un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, rassemble notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, celui du Conseil européen Charles Michel et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Notre chroniqueur international Bruno Daroux revient sur les critères d'adhésion à l'Union Européenne et les difficultés pour l'Ukraine d'y prétendre.