information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 14:27

Recherche du soutien occidental malgré la lassitude, mobilisation des troupes, moral des ukrainiens et travail journalistique difficile sur le terrain... La correspondante de France 24 à Kiev, Emmanuelle Chaze, revient sur ces derniers mois de guerre et de bombardements intenses sur le territoire ukrainien. Elle souligne la recherche de soutien du côté de l'Occident, et explique que l'armée croit encore à une possible victoire contre la Russie.