information fournie par France 24 • 10/07/2024 à 15:23

Les dirigeants des pays membres de l'Otan entrent dans le dur des négociations mercredi 10 juillet, décidés à renforcer leur soutien à l'Ukraine et à surmonter les doutes et incertitudes politiques qui entourent ce sommet historique. L'analyse du Général Patrick Dutartre, officier de l'armée de l'air et ancien leader de la Patrouille de France.