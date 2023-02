L’Otan réunie à Bruxelles : "c’est une course de logistique"

information fournie par France 24 • 14/02/2023 à 15:17

Les ministres de la Défense des pays de l’Otan se sont réunis ce mardi à Bruxelles. Ils ont discuté du renforcement et de l’accélération de leurs livraisons de munitions, d’armes et d’avions de combat à l’Ukraine. Pour Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur de l’Allemagne à l’Otan, professeur à l’ESCP Europe de Paris, invité de France 24, "L’Otan soutient la défense de l’Ukraine et soutient à cet égard tout pays indépendant vis-à-vis d’une agression extérieure. L’Otan ne s’ingère pas activement dans les combats. Il n’y a pas de soldat de l’Otan sur le sol ukrainien". Analyse.