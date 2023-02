L'opération "Sport Féminin Toujours" : la pratique sportive féminine à l'honneur dans les médias

information fournie par France 24 • 06/02/2023 à 16:23

La semaine dernière l'opération "Sport Féminin Toujours" avait pour but de sensibiliser les médias aux enjeux du sport au féminin et à lui octroyer davantage d’espace. En 2021, en France, le volume horaire consacré au sport au féminin à la télévision ne dépasse pas 4,8 % du total des diffusions sportives. Et ce à un peu plus d'un an des Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris en 2024. Pour en débattre : Aurélie Bresson, présidente de la Fondation Alice Milliat, et Paoline Ekambi, ancienne basketteuse et conférencière.