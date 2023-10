information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 15:46

C’est la bande dessinée française la plus lue dans le monde : 393 millions d’albums vendus depuis sa création en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo. Dans ce 40ème album d'Astérix, Fabcaro et Didier Conrad se moquent de la mode du coaching et du développement personnel, qui va semer la zizanie chez les Gaulois.