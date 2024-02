L'Intelligence artificielle, opportunité ou danger pour l'Afrique?

information fournie par France 24 • 05/02/2024 à 11:20

"La grande menace, c’est la colonisation par l’IA". Tel est l'avertissement lancé par le professeur sénégalais Seydina Ndiaye, l’un des 38 experts retenus par l’ONU pour former un groupe de réflexion sur l’intelligence artificielle. Les débats se multiplient autour des usages de cette technologie qui évolue à vitesse Grand V. Est-ce une chance ou une menace pour le continent? Quels sont les principaux défis à relever ? On fait le point avec l'un des experts de l'innovation dans le domaine : Karim Beguir, cofondateur et PDG d'InstaDeep.