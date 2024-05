L'influence de la pop culture japonaise en France

information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 11:21

Aujourd'hui, nous nous intéressons à la culture populaire japonaise et son impact sur l'imaginaire français. C'est historique : pour sa 77e édition, le festival de Cannes a choisi de décerner la palme d'or d'honneur au studio Ghibli et ses films d'animation mondialement connus comme l'oscarisé "le garçon et le héron", "le tombeau des lucioles" ou encore "Princesse Mononoke". Une consécration des films d'animation japonais, alors que 2024 est aussi l'année où la légende du manga Akira Toriyama a rendu son dernier souffle, provoquant une onde de choc dans le milieu de l'animation.