"L’Île Rouge", le retour à Madagascar de Robin Campillo

information fournie par France 24 • 31/05/2023 à 14:54

Dans ce nouvel épisode de À l’Affiche 100% cinéma, rencontre avec Robin Campillo, le réalisateur de "L’Île Rouge", six ans après "120 battements par minute". Son nouveau long-métrage nous plonge à Madagascar dans les années 1970 postcoloniales et explore le quotidien de plusieurs familles sur une base de l’armée française. Au programme également, une double actualité autour du cinéaste David Lynch avec une ressortie en version restaurée de "Inland Empire" et le documentaire "Lynch/Oz" d’Alexandre O. Philippe.