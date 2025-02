information fournie par France 24 • 27/02/2025 à 16:44

Retour sur le décès de Gene Hackman. L'acteur de 95 ans et son épouse ont été retrouvés morts dans leur résidence du Nouveau-Mexique. En plus de 50 ans de carrière, l'acteur a marqué l'histoire du 7eme art grâce à son charisme et sa capacité à incarner des personnages profonds et nuancés. De son rôle mythique de Popeye Doyle dans "French Connection" à son interprétation du redoutable Lex Luthor dans "Superman", Gene Hackman a bouleversé les codes du cinéma.