information fournie par France 24 • 30/03/2025 à 14:32

Dans Premières cette semaine, on explore l'œuvre du grand artiste contemporain allemand Anselm Kiefer, à l'occasion de plusieurs de ses actualités à travers le monde. Notamment une grande exposition qui se tient en ce moment à Amsterdam intitulée 'Sag Mir Wo Die Blumen sind' qui fait dialoguer ses œuvres avec celles de Van Gogh. Né en Allemagne en 1945, Anselm Kiefer est artiste total et monumental qui a fait de la mémoire et de l'histoire de l'Allemagne le cœur de son travail.