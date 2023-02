L'heure des comptes ? Première vague d'arrestations et d'enquêtes après le séisme

information fournie par France 24 • 14/02/2023 à 20:16

Une semaine après le séisme en Turquie et en Syrie et alors que le bilan humain ne cesse de s’alourdir, la colère s'ajoute au deuil des familles. Erdogan est sous le feu des critiques. Où est l’Etat ? a titré le quotidien Karar, alors que la population dénonce le manque de préparation du pays et l’arrivée tardive des secours. Dans une vidéo sur twitter, le chef du principal parti d’opposition CHP Kemal Kiliçdaroglu a reproché à Erdogan de n’avoir rien fait pendant 20 ans pour se préparer à un tremblement de terre.