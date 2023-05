L'extraterritorialité du droit, un paradoxe de la nouvelle mondialisation

information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 14:05

Les frontières se referment, mais restent de plus en plus perméables au droit. C'est un paradoxe de la nouvelle mondialisation. Pendant que le nationalisme, le protectionnisme et les crises géopolitiques bousculent notre monde, certains pays prétendent appliquer leur droit national au reste du monde. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Laurent Cohen-Tanugi, avocat à Paris et New York qui vient de publier "Droits sans frontières. Géopolitique de l’extraterritorialité" (éd. Odile Jacob).