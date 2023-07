information fournie par France 24 • 18/07/2023 à 11:45

L'Afrique, et plus précisément son sous-sol, est de nouveau convoité par le Nord. Les pays industrialisés confrontés à la transition énergétique ont tous besoin des métaux que recèle ce continent. Une occasion unique pour l’Afrique de rétablir plus de justice et d’égalité dans le commerce international. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Ousseini Hadizatou Yacouba, ministre des Mines du Niger.