information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 19:07

L’intelligence artificielle est déjà partout, défiant les capacités humaines. La France a organisé les 10 et 11 février un sommet de l’IA pour affirmer que l’Europe était toujours dans la course avec quelques pépites prometteuses, mais la puissance de frappe des États-Unis, qui ont annoncé 500 milliards de dollars d’investissements dans l’IA, et le rattrapage de la Chine font craindre un décrochage européen.