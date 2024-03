L'Europe en campagne – Italie : les droites contre les migrants

information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 12:22

Pour ce troisième épisode de notre série consacrée aux pays et groupes de pays de l'UE, nous partons en Italie, l'un pays fondateurs, très observé en Europe du fait de la coalition "à droite toute" au pouvoir depuis octobre 2022. Le bilan du gouvernement de Giorgia Meloni, formé de membres de son parti Frères d’Italie, de la Ligue, et la droite plus traditionnelle Forza Italie, sera au cœur de la campagne électorale. Une alliance très à droite dont certains voudraient s’inspirer dans le prochain Parlement européen. Mais ces partis ont été fédérés par le thème de la lutte contre l’immigration et, sur ce chapitre, l’Italie de Meloni a subi de nombreux revers.