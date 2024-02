L’Europe en campagne – Benelux : la main sur le cœur ou sur le portefeuille ?

information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 11:56

Deuxième épisode de notre série d'émissions dédiées à des pays ou groupes de pays de l'Union européenne, dans le cadre de la campagne des élections européennes. Nous nous intéressons aux pays du Benelux : Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Membres fondateurs de l'Union européenne, ils comptent près de 30 millions de citoyens. Les Pays-Bas font partie des pays dits "frugaux", qui prônent la rigueur financière et se satisfont des nouvelles règles budgétaires européennes plus austères. Les pays du Benelux sont également soupçonnés d’offrir une fiscalité avantageuse aux multinationales et aux milliardaires. Alors manquent-ils de solidarité envers les autres pays de l’Union européenne ?