L'Equateur face aux gangs du narcotrafic : "C'est un pourrissement de la situation"

information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 15:53

Tirs en direct sur un plateau de télévision, gardiens de prison ou policiers pris en otages, écoles et magasins fermés: l'Equateur est plongé, selon son président, dans un "conflit armé interne" avec les gangs de narcotrafiquants qui a déjà fait au moins 10 morts. M. Noboa, 36 ans, plus jeune président de l'histoire du pays et élu en novembre sur la promesse de rétablir la sécurité, avait décrété lundi l'état d'urgence pour 60 jours dans tout le pays, au lendemain de l'évasion d'un chef de gang redouté. Le décryptage de Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès.