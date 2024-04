L’échec de l’interdiction des produits blanchissants en Côte d’Ivoire

information fournie par France 24 • 12/04/2024 à 12:59

Depuis des années, la loi y interdit les produits blanchissants pour la peau, mais beaucoup continuent à les utiliser, quitte à y laisser leur santé. Également au sommaire : en Irak, les femmes de la province de l’al-Anbar accueillent avec soulagement le calme, après les conflits, et en profitent pour pousser leur émancipation. Enfin, la Maison Européenne de la Photographie, à Paris, rend hommage en photo à l’autrice et prix Nobel de littérature française Annie Ernaux. À travers ses écrits, elle a retranscrit et participé aux combats féministes de son époque.