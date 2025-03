L'athlète olympique marocaine Asmaa Niang a relevé le défi du Raid Sahraouiya

information fournie par France 24 • 01/03/2025 à 23:35

L'athlète olympique marocaine Asmaa Niang, ancienne judokate aux Jeux Olympiques (Rio 2016 et Tokyo 2020) vient de participer au Raid Sahraouiya, 100% féminin.

Plus qu’un simple raid sportif, Sahraouiya est une expérience humaine intense où chaque femme se découvre, se surpasse et renforce son engagement solidaire. Pendant une semaine, 50 binômes ont affronté des épreuves de trail, VTT, canoë, de descente en rappel, de course d’orientation.

Asmaa Niang nous raconte son aventure et parle de sa reconversion en tant que préparatrice mentale pour athlètes de haut niveau.