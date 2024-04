information fournie par France 24 • 30/04/2024 à 16:44

Des vagues de chaleur accablantes frappent l'Asie du Sud-Est, avec des thermomètres qui grimpent jusqu'à 48°C dans certaines régions. Les experts affirment que ces épisodes caniculaires, plus intenses, plus durables et plus fréquents, sont une conséquence directe du réchauffement climatique.