information fournie par France 24 • 14/06/2023 à 16:23

"Électro-fétiches", "vodunaut" ou encore "Kaleta" : l'artiste hybride Emo de Medeiros explore les hybridations et les interconnexions entre les nouvelles technologies et l’Histoire ou les traditions du continent africain. Ses œuvres s’articulent autour d’un concept unique qu'il appelle "contexture", une fusion du numérique et du matériel, du tangible et de l'intangible.