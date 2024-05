L'artiste congolais Roga Roga et le FEMUA à l'affiche de la Planète Afro

information fournie par France 24 • 13/05/2024 à 17:29

Cette semaine dans À l'Affiche Planète Afro, Claudy Siar reçoit l'artiste congolais Roga Roga. Avant son concert événement le 19 mai au Casino de Paris, le leader du groupe congolais Extra Musica, surnommé « Les champions d’Afrique », répond à nos questions. Au coeur également de l'actualité culturelle panafricaine, la 16ème édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d’Anoumabo, qui se tient à Abidjan du 14 au 19 mai. Cette année, le thème du FEMUA est « la santé mentale des jeunes ». Fatimata Wane est sur place et nous rend compte de l’affiche exceptionnelle du plus important des festivals musicaux et sociaux d’Afrique.