L'art urbain de Ghizlane Agzenaï et ses "totems" optimistes hauts en couleurs

information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 14:33

Du street art aux galeries internationales en passant par les marques de luxe... Le style de Ghizlane Agzenaï est reconnaissable au premier coup d’œil. Ses "totems", comme elle nomme ses œuvres géométriques et colorées, ont pris forme dans les rues de Casablanca, Essaouira ou encore Berlin et New York. L'étoile montante de l'art urbain marocain est l'invitée d'Afrique Hebdo depuis la Galerie 38, qui vient d'ouvrir ses portes à Marrakech.