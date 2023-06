information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 11:01

En Tunisie, certains jeunes se reconvertissent dans l’apiculture, un métier qui permet un retour vers une agriculture raisonnée et peu coûteuse en investissements. La Tunisie a une tradition d’apiculture et dispose d’une flore mellifère très variée pour la production du miel mais le secteur est peu structuré. Dans le pays où le chômage touche 38% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans, la profession séduit même si elle est tributaire des changements climatiques qui affectent aussi le bien-être de l’abeille. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.