information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 11:57

À Gaza, la famine menace et les dernières institutions civiles s'effondrent. Les femmes et les enfants représentent 70 % des victimes. Les enfants sont les premières victimes de l'horreur, notamment les enfants malades comme ceux atteints de cancer et soignés dans des hôpitaux israéliens. Ils sont menacés d'un renvoi vers Gaza malgré la guerre.