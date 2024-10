information fournie par France 24 • 16/10/2024 à 15:29

Adèle Exarchopoulos et François Civil fous amoureux dans le film de Gilles Lellouche, la nouvelle pépite décalée d'Alain Guiraudie et une jeune femme saoudienne en quête de liberté dans "Norah". Dans ce nouveau numéro de 100 % cinéma de "À l'Affiche", Thomas Baurez et Louise Dupont vous proposent un tour d'horizon des sorties cinéma de la semaine.