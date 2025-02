information fournie par France 24 • 19/02/2025 à 10:33

Les questions économiques ont dominé la campagne des élections législatives, à côté des questions d’immigration. Et pour cause : l’économie allemande est à bout de souffle. Elle vient de connaître deux années de récession consécutives. Du jamais vu depuis 1949 et la naissance de la démocratie allemande.