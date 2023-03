L'album envoûtant de Ben l'Oncle Soul et le palmarès de la 28e édition du Fespaco

information fournie par France 24 • 06/03/2023 à 16:45

Ben l'Oncle Soul vient de signer "Is it you ?", un sixième album intime et envoûtant sur des airs soul, folk et rhythm and blues qui rappellent parfois Marvin Gaye. Avec un son épuré et doux, le chanteur français part en quête de spiritualité. Retour dans cette émission sur la 28ᵉ édition du Fespaco qui vient de se terminer. Ce festival avait pour thème "Cinémas d'Afrique et culture de la paix". Fatimata Wane, envoyée spéciale de France 24 à Ouagadougou, détaille son palmarès.