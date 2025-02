information fournie par France 24 • 25/02/2025 à 13:28

Comment nourrir les humains dans un monde chamboulé par une géopolitique instable, imprévisible et brutale ? C’est la question posée par la Revue annuelle Déméter consacrée aux questions agricoles et agroalimentaires. Éléments de réponses avec Sébastien Abis, directeur général du club Demeter qui rassemble entreprises et experts du secteur et qui publie la revue du même nom.