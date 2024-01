L’Afrique sur le podium de la mode ! Comment faire du secteur un levier de développement ?

information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 10:08

De Lagos à Casablanca, en passant par Dakar et Johannesburg, ces dernières années, les Fashion Weeks se sont multipliées sur le continent. Aujourd'hui, 32 pays d'Afrique organisent des semaines de la mode. Quels sont les tendances qui façonnent cette industrie ? Quels sont les défis qui entravent son développement et quelles sont les opportunités de croissance? Décryptage avec Imane Ayissi, premier et seul styliste d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le prestigieux calendrier de la Haute Couture parisienne, Ernesto Ottone, sous-directeur général pour la Culture de l'UNESCO, et Omoyemi Akerele, directrice artistique de "Style House Files" et fondatrice de la "Lagos Fashion & Design Week".