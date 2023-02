Kirill Serebrennikov, cinéaste : "Le plus important est de faire cesser cette guerre" en Ukraine

information fournie par France 24 • 14/02/2023 à 14:34

Bientôt un an de guerre et les artistes continuent de dire leur colère, leur douleur et leur soutien aux Ukrainiens. Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !", rencontre avec le cinéaste et dissident russe Kirill Serebrennikov. Son dernier film "La femme de Tchaïkovski" sort cette semaine en France. Au sommaire également, les œuvres du street artiste français C215, qui est allé peindre sur les murs de plusieurs villes ukrainiennes ravagées par le conflit, et le regard d’une trentaine de photographes ukrainiens, rassemblés dans l’exposition "Ukraine(s)" au Centre photographique Marseille.