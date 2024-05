Kevin Limonier sur les ingérences russes dans l'UE : "Le Kremlin est engagé dans une lutte à mort"

information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 14:53

La Russie menace-t-elle les élections européennes, et si oui, comment ? Corruption d’élus, relais de propagande, guerre d’influence et désinformation... Les 360 millions d’électeurs européens vont-ils subir les effets de cette ingérence au moment de glisser leurs bulletins dans l’urne, entre le 6 et le 9 juin prochain ? Pour en parler, nous recevons Kevin Limonier, maître de conférences à l'Institut Français de Géopolitique, Marie Schuster de France 24 et Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles.